Pedaso - tragico investimento nella notte | morto un uomo C' è anche un ferito grave ricoverato a Torrette | un fermato

Incidente nel Fermano, un morto e un ferito grave - Incidente nel Fermano, un morto e un ferito grave - pedaso, 18 maggio 2024 - Un uomo di circa 50 anni è morto la scorsa notte investito da un'automobile e un altro è rimasto gravemente ferito nello stesso incidente, avvenuto lungo via Garibaldi a ...

