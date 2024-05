Casa in fiamme, ustionati madre e figlio: la donna è gravissima - Casa in fiamme, ustionati madre e figlio: la donna è gravissima - Una grave incidente domestico si è verificato a ceccano, con un appartamento andato a fuoco e madre e figlio ustionati. Ad avere la peggio è stata la donna, avvolta dalle fiamme ...

Paura a Ceccano per incendio in appartamento: ustionati madre e figlio, lei è gravissima - Paura a ceccano per incendio in appartamento: ustionati madre e figlio, lei è gravissima - Un grave incidente domestico a ceccano si è concluso con un grande incendio in appartamento e due persone ustionate all'ospedale, una delle quali si trova in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti ...