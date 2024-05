Papa Francesco | La pace non sarà mai frutto dei muri e delle armi

(Di sabato 18 maggio 2024) “Lanonmaidella diffidenza, deipuntate gli uni contro gli altri”. Queste le parole dial termine dell’incontro all’Arena di Verona “Arena di. Giustizia esi baceranno”. “Dice San Paolo: ‘Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato’ (Gal 6,7) – ha aggiunto il Pontefice -. Non seminiamo morte, distruzione, paura. Seminiamo speranza! È quello che state facendo anche voi, in questa Arena di. Non smettete. Non scoraggiatevi. Non diventate spettatori della guerra cosiddetta ‘inevitabile’. Come diceva il vescovo Tonino Bello: ‘In piedi costruttori di!'”.

