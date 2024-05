Palmeri | L’Inter fallirà? Non avrebbe senso! E occhio ad… Agnelli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Tancredi, parlando della situazione societaria dele di Zhang, tira in ballo anche l’ex presidente della Juventus Andrea. NESSUN FALLIMENTO ? Dalle colonne di Sportitalia.com, Tancredisi è espresso così sul futuro societario dei campioni d’Italia: «Se Zhang perderà? Non. Un usuraio che dovesse ottenere il negozio della persona a cui ha prestato i soldi farebbe fallire il negozio? Ovvio che no. Ne usufruirebbe o se non vuole rogne lo rivenderebbe. Così accadrà nel caso con. Chi la dovesse comprare probabilmente la acquisterebbe a meno di 1 miliardo, dunque risparmiando circa 400 milioni sul prezzo richiesto da Zhang». L’ombra di ...