Napoli - Osimhen via in estate | troppo oneroso l’ingaggio dell’attaccante nigeriano

De Laurentiis è tornato a parlare del futuro del napoli. Il presidente azzurro infatti, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi del club, ha fatto chiarezza sulla ...

Zirkzee continua a piacere a napoli (per il dopo osimhen) e Milan, ma anche a club inglesei.

napoli – Il napoli conquista un punto al Franchi contro la Fiorentina, nel match della 37esima giornata di Serie A. Una flebile speranza per un posto in Europa che, francamente, sembra quasi impossibi ...