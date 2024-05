Musetti-Darderi oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Challenger Torino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Lucianonella semifinale deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo piemontese. Dopo tanta pia caduta nei primi giorni della settimana, gli organizzatori del torneo torinese riusciranno ad avere tutto in ordine per la giornata conclusiva del torneo. Tabellone infatti allineato alle semifinali e giocatori che scenderanno in campo per un doppio turno quest’. Lorenzo, dopo aver lasciato quattro games al brasiliano Meligeni Alves, sfiderà in un derby tutto azzurro Luciano, uno dei giocatori più in forma sul rosso in questi primi mesi di stagione., a differenza di, arriva però da ...