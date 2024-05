Motori | Honda - crisi senza fine tra MotoGP e Superbike

(Di sabato 18 maggio 2024) Male lo scorso anno, malissimo in questo avvio di stagione. È uno sprofondo rosso quello in cuista annegandopossibilità di appigliarsi, nemmeno, a un singolo salvagente. Unache sembra essere davveroper HRC che sta mostrando il suo lato peggiore in. Nella classe regina, dopo l’addio di un Marc Marquez esasperato e disarmato dalle prestazioni di quella che era stata per tanti anni la sua compagna fedele di numerose vittorie (e titoli), sono soltanto 17 i punti portati a casa nella classifica Costruttori, mentre nella graduatoria dedicata ai piloti il primo della flotta nipponica, composta da quattro centari, è Joan Mir che ha portato a casa appena 12 lunghezze. Fermo a zero, invece, Luca Marini. ...

