Milan Femminile - Fusetti lascia il calcio | con la Sampdoria l’ultimo saluto

Passare il microfono a chi oggi è poco rappresentato e rappresentata per incontrare nuove persone e “uscire dalla bolla”. Questo l’obiettivo della 14esima edizione del WeWorld Festival , l’evento in programma a Milano il 17, 18 e 19 maggio a BASE ...

Si chiude domani il campionato del Milan , alle 18 al Vismara/Puma House of Football contro la Sampdoria. Le rossonere sono già certe del primo posto in poule salvezza, conquistato con una seconda parte di stagione senza sconfitte (cinque vittorie ...

Domani la Roma femminile sfiderà la Fiorentina al Tre Fontane alle 14.30. Le toscane rappresentano lo stesso avversario che la suqdra di Spugna affronterà venerdi 24 maggio in finale di Coppa Italia.

Questa è Laura Fusetti, in rossonero fin dall'esordio della Prima Squadra femminile del Milan nella stagione 2018/19. Un cammino lungo sei stagioni con 135 presenze all'attivo, compresa quella di ...