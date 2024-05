Meteo del weekend | tornerà il maltempo - le previsioni fino a lunedì

(Di sabato 18 maggio 2024) Sole quasi ovunque oggi, mail. Ledegli esperti per oggi sabato 18 maggio, e. Questodi maggio si apre con una promessa di sole quasi ubiqua sull’Italia, ma lenon tardano a ricordarci che il bel tempo sarà solo un breve intermezzo. Gli esperti annunciano un’imminente ritorno del, nonostante l’attuale aumento delle temperature che interesserà soprattutto il Centro e il Sud della penisola, oltre al Nord, recentemente colpito da violenti nubifragi. Cosa dicono ledi oggi? (Foto Canva) notizie.comMattia Gussoni,rologo di riferimento per www.iL.it, prevede un sabato prevalentemente ...

(Adnkronos) – Sole quasi ovunque in questo weekend di maggio, ma presto tornerà il maltempo . Previsto un aumento delle temperature al Centro e al Sud, ma anche nel Nord colpito nei giorni scorsi da violenti nubifragi. Già domani, tuttavia, arriverà ...

previsioni Meteo per Domenica 19 maggio 2024 a Roma Domenica 19 maggio 2024 , la Capitale italiana si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni Meteo variabili. Ecco cosa aspettarsi: Cielo Coperto e Precipitazioni: Le prime ore della ...

Che tempo farà fino a lunedì 20 maggio Sole quasi ovunque in questo weekend di maggio, ma presto tornerà il maltempo . Previsto un aumento delle temperature al Centro e al Sud, ma anche nel Nord colpito nei giorni scorsi da violenti nubifragi. Già ...

Meteo Napoli, weekend tra pioggia e schiarite: le previsioni - meteo Napoli, weekend tra pioggia e schiarite: le previsioni - In particolare avremo nuvolosità compatta al mattino, pioggia intermittente e schiarite al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 27°C alle ore ...

Previsioni meteo video di lunedì 20 maggio sull'Italia - previsioni meteo video di lunedì 20 maggio sull'Italia - Previsione meteo aggiornata per l'Italia di lunedì 20 maggio Nuvolosità irregolare con qualche piovasco; tendenza ad ulteriore peggioramento entro la serata con piogge e temporali. Temperature ...

Previsioni meteo video di domenica 19 maggio sull'Italia - previsioni meteo video di domenica 19 maggio sull'Italia - Nuvolosità variabile con possibilità per qualche pioggia o acquazzone nella seconda parte del giorno, in particolare su Emilia Romagna e rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26.