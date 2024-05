Marito indemoniato armato di coltello semina panico a Calvizzano - Villaricca e Giugliano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 18 maggio 2024)” picchia la moglie e poi per raggiungerla si impossessa di uno scooter aggredendo il proprietario e si intrufola in un appartamento di un’anziana” ha picchiato la compagna che scappa e poi per raggiungerla,di, si impossessa di uno scooter aggredendo il proprietario. Si intrufola poi in un appartamento abitato da un’anziana e, ancora con l’arma alla mano, è davanti alla porta. Non è una sceneggiatura di un film horror o una trama presa da una pellicola di Stanley Kubrick ciò che è avvenuto a nord di Napoli ma la cruda realtà. È notte e i fatti iniziano in un appartamento a. In casae moglie, lui ha 49 anni mentre lei 50. Il litigio sfocia presto in aggressione e la donna ...