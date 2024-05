Maria Tomba è scomparsa - ma è solo una trovata pubblicitaria | bufera sulla cantante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Un allarme improvviso che aveva spaventato i fan, in apprensione di fronte a quella che sembrava una vera e propria. Dietro il quale, però, si nascondeva una verità ben diversa, con conseguente, inevitabile codazzo di polemiche e accuse al veleno. Di cosa stiamo parlando? Della “sparizione” di, denunciata dalla madre. Rivelatasi poi uno scherzo: “Era un’idea per pubblicizzare il lancio del nuovo singolo”. Dopo il caso del finto furto a Rovazzi, arriva quindi il finto appello della mamma della, protagonista dell’ultima stagione di X-Factor. “Aiutatemi a trovarla, non la vedo da alcune settimane” aveva detto la signora in un video. Un’idea che però non è per niente piaciuta agli utenti social, che per qualche ora avevano creduto all’annuncio della donna pubblicato sul profilo della ...