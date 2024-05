Marcell Jacobs spiega la tosse e si carica | Se avessi fatto la stessa partenza del riscaldamento…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)ha corso i 100 metri in 10.07 al Roma Sprint Festival, evento andato in scena allo Stadio dei Marmi della capitale. Il Campione Olimpico non è partito in maniera brillante, salvo poi recuperare sul lanciato dopo un bel duello con Chituru Ali (10.11). Il velocista lombardo ha migliorato di quattro centesimi lo stagionale siglato qualche settimana fa a Jacksonville e haintuire di avere margini di miglioramento, soprattutto in uscita dai blocchi.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “La gara è andata abbastanza bene. Penso di avereun errore in, mi sembra di essere partito lento rispetto a quello che so fare. Sono molto contento di avere corso in questo contesto, mi sono divertito tantissimo. La ...