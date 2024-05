Marcell Jacobs combatte con tosse e allergia - batte Chituru Ali sul lanciato e ritocca lo stagionale a Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)ha corso i 100 metri alSprint Festival, andato in scena nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi. Il Campione Olimpico era alla sua seconda uscita individuale, dopo essersi espresso in 10.11 poche settimane fa a Jacksonville e dopo aver contribuito alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso le World Relays. Il velocista lombardo è partito meglio rispetto a quanto fatto negli USA (0.176 il tempo di reazione), ma in quel fondamentale dovrebbero esserci degli importanti margini di miglioramento, come ha fatto intendere lo stesso atleta. Successivamente l’azzurro ha inscenato un avvincente spalla a spalla conAli nella parte centrale del rettilineo. Il 29enne ha poi alzato un po’ la frequenza ed è uscito alla distanza, il ...