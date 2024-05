Manifestazione a Verona - il Papa | La pace non sarà mai frutto di diffidenz - mu -i, armi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 18 maggio 2024)Francesco è aper una visita pastorale nel nome della giustizia e della. Tra i momenti più importanti, l’abbraccio di Bergoglio all’Arena diall'israeliano Maoz Inon, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas il 7 ottobre, e al palestinese Aziz Sarah, al quale l'esercito israeliano ha ucciso il fratello: i due sono ora amici e collaboratori. L’Arena ha accolto l’abbraccio con applausi e una standing ovation. Dopo il discorso dipronunciato dai due, ilha commentato: "Credo non ci sia bisogno di dire niente. Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. E questo non solo è coraggio, è testimonianza di volere la, ma anche è un progetto di futuro" (GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Poi Francesco ha aggiunto: "La ...