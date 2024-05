Malata di tumore e insultata sul web - Mattarella fa il tifo per Asia | Sei bravissim - complimenti

(Di sabato 18 maggio 2024) Costretta a combattere contro un cancro, deve anche resistere agli insulti degli odiatori seriali sul web. Parliamo di, la ragazzina salernitana di 14 anni, che può comunicare solo via social e che ha commosso l’Italia con la sua forza.è entrata nei cuori di tutti per la sua tenacia e la volontà di aiutare i coetanei a non lasciarsi coinvolgere dal cyberbullismo.sui social mentre combatte contro il cancro Tra i suoi fan la quattordicenne può annoverare anche il Presidente della Repubblica, Sergio. Che, attraverso l’account ufficiale del Quirinale, ha lasciato un commento al video su Instagram dimentre suona il pianoforte nella ludoteca del reparto di oncologia dell’ospedale dove è ricoverata. “ho visto il tuo video e sei ...

« Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella ». Il Presidente della Repubblica entra su Instagram per commentare il video di una...

Napoli, 18 maggio 2024 – " Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella ”. Il Presidente della Repubblica entra su Instagram per commentare il video di Asia , una 14enne malata di tumore e ...

Quirinale: Mattarella commenta video bimba malata, ‘sei bravissima, complimenti'(2) - Quirinale: Mattarella commenta video bimba malata, ‘sei bravissima, complimenti'(2) - (Adnkronos) – “Sono la mamma di asia, grazie grazie e ancora grazie. Spero che l’atteggiamento di asia di fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazzi e ragazze, a dare la voce e la ...

Napoli, Mattarella sui social incoraggia Asia malata di tumore e vittima degli haters: «Complimenti per la tua forza» - Napoli, Mattarella sui social incoraggia asia malata di tumore e vittima degli haters: «Complimenti per la tua forza» - «asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella». Il Presidente della Repubblica entra su Instagram per commentare il video di una bambina malata ...

“Complimenti per la tua forza e auguri”. Il messaggio del Presidente Mattarella per Asia - “Complimenti per la tua forza e auguri”. Il messaggio del Presidente Mattarella per asia - “asia ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella”. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Italiana per la 14enne di Sala Consilina ...