LIVE Italia-Turchia 0-1 - Nations League volley femminile in DIRETTA | le turche annullano 5 set point e vincono il primo parziale 25-27

0-1 Si riparte proprio da un muro delletargato Vargas SECONDO SET 19.31 Il muro è il fondamentale con cui laha fatto la differenza nelset: le padrone di casa hanno ottenuto 5 punti diretti rispetto all'unico conquistato dalle azzurre. 19.30set cocente perso dall', che ha avuto 5 occasioni per conquistare ild'apertura. Sul più bello si sono incartate le azzurre, che hanno faticato nel trovare una ricezione pulita. 25-27 Mani fuori trovato da Vargas, che piega il muro azzurro. Lavince ilset annullando 5 set. 25-26 MONSTER BLOCK! Baladin chiude benissimo la parallela ad Antropova. 25-25 Diagonale ...

5-2 Vargas fa la voce grossa. 4-2 Primo tempo di Kalac. 3-2 Gran difesa di Orro e contrattacco vincente di Egonu! 3-1 Sylla sblocca la situazione. 3-0 Attacco in rete di Egonu, inizio horror. 2-0 Scappa il ...

13-12 Boskovic ancora a segno da seconda linea. 12-12 Baladin non trova le mani del muro! 12-11 Lungo il servizio di Voronkova. 12-10 Diagonale vincente di Voronkova. 11-10 PARALLELA PERFETTA DI ...

2-5 STAMPATONAAAA DI FAHR SU BALADIN! 2-4 Scappa la fast di Jack-Kisal. 2-3 Pallonetto millimetrico di Haak. 2-2 Plummer attacca in rete. 1-2 Muro di Stevanovic su Plummer. 0-2 MURONEEEE DI FAHR SU ...

