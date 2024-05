LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna formidabil - rifila distacchi biblici!

Leggi tutta la notizia su oasport

15.12 Attendiamo Bjerg all'arrivo, ma il danese sarà al massimo in seconda posizione. 15.10 SBAM! Filippo al comando con 1'26" su Foss. MOSTRUOSO! Sarà difficilissimo batterlo, diciamo pure che è improbabile per i suoi avversari odierni. Vediamo Pogacar cosa si inventerà. 15.09 Veramente sta andando come un treno. Una vera saetta tricolore. 15.09 all'ultimo chilometro. 15.08 Ultimi 2 km per. 15.07 Tra circa 3 minuti l'arrivo di. E frantumerà gli avversari. 15.06 Il norvegese Foss si porta al comando all'arrivo con 4? su Affini e 6? su Milesi. 15.05 Il principale avversario odierno di Filippo ...