LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | alle 16 00 le qualifich - sarà battaglia totale per la pole position!

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Buongiorno e bentornati a! Tra 45 minuti vivremo le attesissimee del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 13.31 Appuntamento16.00 per lee con la Ferrari che avrà grandi ambizioni. A più tardi. 13.29 Questi i tempi della sessione: 1 Oscar PIASTRI McLaren1:15.529 62 Carlos SAINZ Ferrari+0.538 5 3 Charles LECLERC Ferrari+0.558 4 4 George RUSSELL Mercedes+0.566 5 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.837 5 6 Lando NORRIS McLaren+0.866 6 7 Alexander ALBON Williams+0.941 5 8 Esteban OCON Alpine+0.952 5 9 Lance STROLL Aston Martin+1.014 5 10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.018 3 11 Daniel RICCIARDO RB+1.031 4 12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.102 4 13 Yuki TSUNODA RB+1.139 4 14 Valtteri BOTTAS Kick ...

Le Qualifiche del GP Emilia Romagna di Formula 1: Ferrari e RedBull si sfidano per la pole della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.Continua a leggere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Appuntamento Alle 16.00 per le qualifiche con la Ferrari che avrà grandi ambizioni. A più tardi. 13.29 Questi i tempi della sessione: 1 Oscar Piastri McLaren1:15.529 62 Carlos SAINZ Ferrari +0.538 5 3 ...

Formula 1, GP Imola: le qualifiche in diretta live dall'Italia. Alle 12.30 le Libere 3 - Formula 1, GP Imola: le qualifiche in diretta live dall'Italia. Alle 12.30 le Libere 3 - Ma attenzione a McLaren e Mercedes. Il via alle 12.30, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche: tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW ...

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video streaming tv: parla Leclerc (Gp Emilia Romagna 2024, 18 maggio) - diretta FORMULA 1/ qualifiche live video streaming tv: parla Leclerc (Gp Emilia Romagna 2024, 18 maggio) - (agg. di Claudio Franceschini) Naturalmente moltissimi tifosi e appassionati saranno a Imola, per tutti gli altri possiamo ricordare che le gare italiane godono della diretta tv di Formula 1 anche in ...

F1 Gp Imola qualifiche diretta: Ferrari on fire, fp3 LIVE, riprese dopo la bandiera rossa per Alonso - F1 Gp Imola qualifiche diretta: Ferrari on fire, fp3 LIVE, riprese dopo la bandiera rossa per Alonso - La cronaca in tempo reale le ultime prove libere 3 del Gp di Imola, prova valevole per il mondiale di F1 2024 che si corre sul tracciato del Santerno ...