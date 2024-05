Lega - ecco i nomi del direttivo provinciale di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Laè un partito sempre più forte sul territorio, sempre più vicino alle istanze della gente. Per questo motivo abbiamo deciso di implementare l’organigrammacon nuovi amici, sindaci e amministratori, professionisti e imprenditori che quotidianamente si impegnano per rafforzare il movimento nel Sannio”. Così Luigi Bocchino, segretariodellaSalvini Premier, che hanato diversi responsabili di zona e di dipartimento che si vanno ad aggiungere ai dirigenti già in carica. Il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, sarà il vice segretario. Il presidente del Consiglio comunale di Guardia Sanframondi, Silvio Falato, sarà il responsabile degli enti locali; Cosimo Cairella si occuperà dell’Organizzazione e del ...