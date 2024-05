Lecce-Atalanta diretta - inizia il match

Per il Lecce poco più di una passerella , per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Atalanta, valida per la 37esima giornata di Serie A 2023/2024. Subito in campo la Dea dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia per mano della Juventus. Gli orobici, vicini al ...