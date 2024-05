Le incredibili condizioni di lavoro a Temu - l’app di fast-fashion nel mirino della Ue per la scarsa protezione dei consumatori – Il video

(Di sabato 18 maggio 2024) L’organizzazione che rappresenta le associazioni deieuropei, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Beuc), ha presentato un esposto alla Commissione europea contro, la società di Pdd Holding che dal suo sbarco negli Stati Uniti nel settembre 2022 ora vende tre volte di più aiamericani rispetto al concorrente cinese Shein. Anche altre 17 organizzazioni europee, tra cui Francia, Germania e Spagna, hanno presentato un reclamo alle autorità nazionali. L’accusa nei confrontipiattaforma di e-commerce, che fa parteterza generazione del, è di usare «pratiche manipolatorie», le cosiddette dark patterns, per spingere i«a spendere di più». Per le associazioni, tra cui Altroconsumo per ...

