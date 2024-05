Le caratteristiche dei threenager - adolescenti a 3 anni dopo i terribili due

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di sabato 18 maggio 2024) Se pensavate di potervi rilassare un po’ una volta sopravvissuti ai “due”, c’è una brutta notizia per voi. Superata quella che si pensa essere la più tosta per i genitori, infatti, se ne apre un’altra, più inaspettata: un’adolescenza anticipata. Ma come si manifesta? Chi sono – e come gestire – i? Chi sono i? In inglese, lo dice la parola stessa, che è una combinazione di three (tre) e teenager (adolescente): sono i bambini di 3(quelli che i paesi anglosassoni definiscono “toddler”) che si comportano come, manifestando tratti tipici dell’atteggiamento puberale. Ledei bambini di 3Piccoli bambini, grandi emozioni. La fase dei trepotrebbe essere riassunta in queste poche parole. Si tratta di una fase dello sviluppo in cui i bambini iniziano ad esprimere verbalmente quello che provano e quello che vogliono, spesso attraverso una maturità verbale che ci porta a ritenere (sbagliando) che stiamo parlando con degli adulti razionali in miniatura invece che con dei bambini che imparano a navigare esperienze ed emozioni che spesso li travolgono e che ancora non riescono a gestire.