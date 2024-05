La storia di Chico Forti dall’arresto alla scarcerazione | 26 anni tra errori e misteri

(Di sabato 18 maggio 2024)torna in Italia dopo oltre vent'di carcere negli Stati Uniti. Ma chi è? Perché era stato condannato all'ergastolo? Cosa racconta la sua? Per capire cosa è successo a Enrico ‘è necessario tornare indietro di 24, al giugno del 2000 quando il producer televisivo ed ex campione di windsurf di Trento è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 1998, di Dale Pike, un australiano partito da Ibiza per andare a Miami, incontraree parlare di un affare immobiliare. Era lunedì 16 febbraio 1998 quando il corpo di Pike è stato trovato accanto a tracce di sangue. Negli Stati Uniti pochi americani avevano sentito il suo nome, fino a quando nel 2019 era ...

Con il rientro in Italia , Chico Forti sarà sotto giurisdizione Italia na e questo gli permetterà col tempo di accedere ad alcuni bnefit come i permessi premio e, in futuro, anche la libertà

Roma, 18 mag – Ad inizio marzo il premier Italia no Giorgia Meloni aveva annunciato da Washington, dove si trovava per un incontro con il presidente Joe Biden, l’ufficialità del trasferimento in Italia di Chico Forti , detenuto nelle carceri ...

