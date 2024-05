La Polonia vuole la sua Maginot con Russia e Bielorussia Ma in passato fu flop

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 – L’hanno chiamata "Tarcza Wschód", scudo orientale. Viste le politiche aggressive dellanei confronti dei vicini prima la Georgia, nel 2008 e poi dal 2022 l’Ucraina è più che comprensibile la scelta delladi blindare i confini, annunciata ieri dal primo ministro Donald Tusk. "Abbiamo deciso di investire 10 miliardi di zloty (circa 2,34 miliardi di euro) nella nostra sicurezza ha detto e soprattutto nella protezione del nostro confine orientale. Questo sistema di fortificazioni, che rafforza 400 chilometri di confine con lae la Bielo, sarà un elemento di deterrenza, una strategia per respingere la guerra ai nostri confini. Vogliamo che il confine polacco sia sicuro in tempi di pace, in modo che sia un confine impenetrabile per l'avversario durante la guerra”. ...

"Se il mondo rischia di cambiare con un possibile sfondamento russo a Kharkiv ? Il mondo sta cambiando già in queste ore e questi giorni, basta vedere cosa sta accadendo sui confini polacchi e dei Paesi baltici per vedere come stanno vivendo questo, ...

Polonia investirà 2,3 miliardi per rafforzare il confine est - polonia investirà 2,3 miliardi per rafforzare il confine est - (ANSA) - VARSAVIA, 18 MAG - La polonia investirà 2,3 miliardi di euro per fortificare il confine orientale vicino all'Ucraina. Lo annuncia il ...

"Mosca è una minaccia, Polonia pronta all'atomica". Parla il presidente Duda - "Mosca è una minaccia, polonia pronta all'atomica". Parla il presidente Duda - Il presidente polacco oggi in visita in Italia: "Mosca la più grande minaccia per l'Europa" Il 18 maggio di ottant'anni fa si concluse con la vittoria degli alleati la Battaglia di Monte Cassino segna ...

Polonia al voto, testa a testa Tusk-Morawiecki - polonia al voto, testa a testa Tusk-Morawiecki - A meno di un mese dalle europee di giugno in polonia, va delineandosi un serrato testa a testa tra la Coalizione Civica (Ko) del premier Donald Tusk e Diritto e Giustizia (PiS), guidati da Mateusz ...