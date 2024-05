(Di sabato 18 maggio 2024) Il campione olimpico Marcell, che si sta preparando alle Olimpiadi di Parigi, ha vinto i 100del. Allo Stadio dei Marmi ha corso in, 4 centesimi meno di Ali. L'articolo proviene da The Social Post.

Roma , 17 maggio 2024 – “Cosa mi aspetto dalla gara di domani ? In realtà mi aspetto di riuscire a aggiungere qualche pezzo al puzzle rispetto alla gara di Jacksonville, abbiamo scaricato un po’ rispetto a quello che non avevamo fatto prima di quella ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 Andiamo a vedere le contendenti dei 100 metri femminili. 1 2024 MELON Chiara 1999 W RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 11.63 11.42 2 2005 CARPINTERI Alessia 1999 W CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA 12.07 11.68 3 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 SI PARTE!! 18.55 Tutto pronto per il via dei 100 metri . 18.53 Ecco la lista di partenza dei 100 metri uomini, la gara più attesa del giorno che vede al via il campione olimpico in carica, Marcell ...

Jacobs vince i 100 metri al Roma Sprint Festival in 10’’07 davanti ad Ali - jacobs vince i 100 metri al Roma Sprint Festival in 10’’07 davanti ad Ali - Il campione olimpico Marcell jacobs, che si sta preparando alle Olimpiadi di Parigi, ha vinto i 100 metri del Roma Sprint Festival. Allo Stadio dei Marmi ha corso in 10’’07, 4 centesimi meno di Ali.

Atletica: Jacobs vince i 100 metri al Roma Sprint Festival in 10’’07 davanti ad Ali - Atletica: jacobs vince i 100 metri al Roma Sprint Festival in 10’’07 davanti ad Ali - Il campione olimpico Marcell jacobs, che si sta preparando alle Olimpiadi di Parigi, ha vinto i 100 metri del Roma Sprint Festival. Allo Stadio dei Marmi ha corso in 10’’07, 4 centesimi meno di Ali.

Sprint Festival di Roma: Jacobs vince i 100 metri in 10" 07 - Sprint Festival di Roma: jacobs vince i 100 metri in 10" 07 - Marcell jacobs si è imposto nella gara dei 100 metri allo Sprint Festival di Roma. L’azzurro, allo stadio dei Marmi, ha chiuso la gara in 10"07 precedendo Chituru Ali (10"11) e Matteo Melluzzo che con ...