Israele news in diretta Media | Gantz staserà darà un ultimatum a Netanyahu Idf | Ucciso un comandante della Jihad islamica

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 - Inè sempre più in bilico il governo del primo ministro Benjamin. Dopo le critiche del ministroDifesa, Yoav Gallant (Aveva criticato il premier per la mancanza di una strategia per Gaza dopo la guerra, ndr), anche il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny, sarebbe pronto a voltare le spalle al premier.ha annunciato per questa sera alle 20.30 (le 19.30 in Italia, ndr) una conferenza stampa al Kfar Maccabiah Hotel a Ramat Gan. Secondo il sito Axios il ministro del gabinetto di guerra "unal premiersulla strategiaguerra". Ad inizio aprileaveva chiesto elezioni anticipate a settembre, e il 28 aveva dichiarato: ...

