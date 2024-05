Inter-Lazio - Provedel dal 1?! Poi si rivede un big | probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Laarriva al match di San Siro contro l’dopo aver recuperato tutti i calciatori della sua rosa, c’è Luis Alberto. Per il tecnico Tudor sono vari i ballottaggi, dalla porta fino ad arrivare all’attacco.titolare. LA SITUAZIONE – Lasi appresta a sfidare l’in un match decisivo per le sue ambizioni di Champions League. La squadra allenata da Igor Tudor, che poco fa ha parlato in conferenza stampa, a un punto dalla Roma sesta, ha in mente l’obiettivo di battere l’per rendere possibile l’accesso alla Champions grazie a un sesto posto in Serie A associato alla vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta. I biancocelesti, in ottimo stato di forma dall’arrivo del tecnico croato, puntano a rovinare la festa dei nerazzurri nel giorno in cui sarà ...