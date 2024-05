Neanche le proteste contro la guerra a Gaza, arrivate a Madison Avenue ma fermate dalla polizia in assetto antisommossa che ha fatto pure qualche arresto, hanno fermato il Gala del Met, la festa dell’anno di New York. Con l’arrivo di Anna ...

Al Met Gala per interpretare il tema della serata diversi ospiti hanno puntato su nude look e trasparenze.Continua a leggere

L’arrivo in aeroporto con le labbra naturali, il photo-call diurno con la nuance infuocata, il trucco da red carpet con la shade rosa gloss y. Le scelte di Léa Seydoux in fatto di rossetto sono sempre da copiare. Come il trio che ha portato questa ...

I nude look di Bianca Censori preoccupano i genitori: “Kanye la usa per promuovere l’indecenza” - I nude look di Bianca Censori preoccupano i genitori: “Kanye la usa per promuovere l’indecenza” - I genitori di Bianca Censori temono che lui la costringa a nude look e outfit audaci con lo scopo di farla poi entrare nel mondo del porno ...

Bebe Vio al Festival Cannes 2024 brilla in un abito di cristalli nude - Bebe Vio al Festival Cannes 2024 brilla in un abito di cristalli nude - Non è la prima volta che la campionessa sfila sul red carpet di Cannes: dopo l'abito armatura, nel 2024 si presenta con un abito fluido ricoperto di cristalli ...

Festival di Cannes, i voti ai look: Carole Bouquet cuore di mamma (8), Coppola divino (9), Aubrey Plaza e la regola del reggiseno (5) - Festival di Cannes, i voti ai look: Carole Bouquet cuore di mamma (8), Coppola divino (9), Aubrey Plaza e la regola del reggiseno (5) - La terza serata di tappeto rosso sulla Croisette per il ritorno di Francis Ford Coppola e il suo Megalopolis. Ovazione per il regista che saluta«benedicendo» la folla. Lady Victoria Hervey scheletrica ...