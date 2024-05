(Di sabato 18 maggio 2024) Stanno scavando su tutti i finanziamenti ricevuti dalla fondazione Change e dal Comitato elettorale di Giovanni, negli ultimi sette-otto anni, i pm che già hanno contestato al governatore ligure , ai domiciliari su ordinanza del gip , di aver incassato versamenti registrati per circa 74milaper favorire gli interessi «privati» del gruppo Spinelli della logistica portuale. E al vaglio...

C’è nervosismo alla corte di Giovanni Toti . Si vede che non è stato gradito l’articolo del Fatto Quotidiano che ieri dava conto dei movimenti intorno alla proprietà del Secolo XIX, con il governatore che ha incontrato i vertici di Gedi e la società ...

I finanziatori di Toti nel mirino dei pm, faro su contributo di 200mila euro da un petroliere - I finanziatori di toti nel mirino dei pm, faro su contributo di 200mila euro da un petroliere - Stanno scavando su tutti i finanziamenti ricevuti dalla fondazione Change e dal Comitato elettorale di Giovanni toti , negli ultimi sette-otto anni, i pm che ...

La generosità di Costantino: primo finanziatore di Toti, campione di assenze al Gaslini - La generosità di Costantino: primo finanziatore di toti, campione di assenze al Gaslini - Nel mirino la relazione tra la donazione alla fondazione Change e la nomina nel cda del prestigioso istituto Genova - L’obiettivo degli inquirenti che, da martedì scorso indagano su ogni finanziamento ...

Inchiesta corruzione, l’interrogatorio di Roberto Spinelli è un caso: smentita sui “finanziamenti illeciti” attribuiti a Toti - Inchiesta corruzione, l’interrogatorio di Roberto Spinelli è un caso: smentita sui “finanziamenti illeciti” attribuiti a toti - Liguria. E' difficile immaginare che in un interrogatorio di garanzia davanti al giudice preliminare un indagato per corruzione possa candidamente ammettere un reato. Ma è quello che, per un momento, ...