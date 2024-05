Grande Fratello - Paolo Masella contro Beatrice | Si è comportata in modo cattivo - la replica della Luzzi

Antonella Fiordelisi e Mariano De Matteis hanno ufficializza to la loro relazione . Dopo i rumor di qualche giorno fa che vedevano l’ex Vippona della settima edizione del Grande Fratello Vip, nonché seconda classificata a Pechino Express in coppia ...

Poco fa, sul suo profilo Instagram, Giuseppe Garibaldi , uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello , ha pubblicato una storia in difesa di Beatrice Luzzi. Tra i due ex gieffini, che nella Casa avevano intrecciato una bella ...

Khéphren Thuram verso l'Inter, il fratello Marcus aiuta Marotta a beffare il Napoli - Khéphren Thuram verso l'Inter, il fratello Marcus aiuta Marotta a beffare il Napoli - Khephren Thuram all'Inter, la famiglia spinge per l'affare a costo zero nel 2025 L'Inter vuole il colpo Thuram-bis. Non in questa finestra di mercato… Leggi ...

Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: «Al Grande Fratello si è comportata in modo cattivo». Lei risponde così - Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: «Al grande fratello si è comportata in modo cattivo». Lei risponde così - L'ex gieffino, durante un'intervista, ha parlato anche dell'attrice che si è classificata seconda in quest'ultima edizione del Gf Paolo Masella e Beatrice Luzzi sono stati due grandi personaggi ...

Grande Fratello, Paolo Masella fredda Beatrice Luzzi: “Non meritava di vincere perché…” - grande fratello, Paolo Masella fredda Beatrice Luzzi: “Non meritava di vincere perché…” - In una recente intervista, l'ex concorrente del grande fratello Paolo Masella ha detto la sua su Beatrice Luzzi.