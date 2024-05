Governo | Bonetti - ' esulta per decreto Sud ma non un euro in più a italiani'

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Ilracconta di aver ottenuto una grande vittoria con ilSud. Dicono di aver stanziato dei fondi per la decontribuzione per l'assunzione di donne e giovani. Ma semplicemente hanno reintrodotto (e solo parzialmente) quello che avevano tolto durante la legge di bilancio e che avevamo introdotto quando ero ministra. Da giugno saranno interrotte anche le agevolazioni fiscali di vantaggio per le aziende del Sud che si troveranno in enorme difficoltà. E questo perché, dopo aver tuonato dai banchi dell'opposizione contro il lavoro che stava facendo ilDraghi con la ministra Carfagna, per quasi due anni Fitto, da ministro, nulla ha fatto per lavorare con l'pa e rendere strutturali le decontribuzioni”. Così la vicepresidente di Azione, Elena. “È ...

Roma, 16 maggio 2024 - Il decreto Superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia , passa ora alla Camera. Il Dl deve essere ...

Interlocuzioni in corso Palazzo Chigi-Quirinale sui decreti in arrivo - Interlocuzioni in corso Palazzo Chigi-Quirinale sui decreti in arrivo - Sono in corso "interlocuzioni" tra i tecnici di palazzo Chigi e Quirinale sulle bozze dei decreti legge che sono in preparazione dal governo e che potrebbero essere presentati nelle prossime settimane ...

Aumentano le quote tonno per i pescatori siciliani, firmato il decreto - Aumentano le quote tonno per i pescatori siciliani, firmato il decreto - Piu del 60% della quota aggiuntiva, frutto del riparto dei contingenti non utilizzati nella campagna di pesca 2023, è stata assegnata ai Compartimenti Marittimi della Sicilia ...

Governo: Zanella (Avs), 'Parlamento soffocato da decreti elettorali' - governo: Zanella (Avs), 'Parlamento soffocato da decreti elettorali' - Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Dall’inizio della legislatura sono stati già 50 i decreti legge del governo Meloni convertiti dalla sua maggioranza parlamentare. Di questi ben 20 (il 40%) sono i cosiddet ...