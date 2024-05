(Di sabato 18 maggio 2024) Siamo un governo “ssimi” perché abbiamo riportato a casa Chico. Non era neanche atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare stamattina il Falcon 900 con a bordo il 65enne trentino trasferito dalla Florida dopo aver scontato 24 anni di carcere per una condanna per omicidio negli Usa, che già dal governo e maggioranza era un tripudio di lodi. A sé stessi… Un-incensamento partito daMeloni, in plastica posa all’aeroporto a beneficio di fotografi e telecamere. L’ufficio stampa difa sapere… “L’operazione” che ha portato al rientro oggi in Italia di Chico“è stata resa possibile grazie all’revolezza e alla riservatezza del Governo italiano che con il Dipartimento di Giustizia ha portato avanti un proficuo lavoro in stretta ...

Chico Forti , imprenditore trentino di 65 anni, è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Qui sconterà il resto della sua pena. Giorgia Meloni ha rivendicato il successo dell'operazione per far tornare Forti , dicendo che è stato ...

“ Chico Forti è tornato in Italia. fiera del lavoro del governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”. Così sui Social la premier Giorgia Meloni , postando una ...

Chico Forti è in Italia , Giorgia Meloni lo ha accolto a Pratica di Mare e ha detto: “Fiera del lavoro del Governo Italia no” “ Chico Forti è tornato in Italia . Fiera del lavoro del Governo Italia no. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia ...

Giorgia & Co si auto-incensano per il ritorno di Forti - giorgia & Co si auto-incensano per il ritorno di forti - L’ufficio stampa di giorgia fa sapere… “L’operazione” che ha portato al rientro oggi in Italia di Chico forti “è stata resa possibile grazie all’autorevolezza e alla riservatezza del Governo italiano ...

Chico Forti rientrato in Italia, Giorgia Meloni lo incontra a Pratica di Mare: ora il trasferimento a Rebibbia - Chico forti rientrato in Italia, giorgia Meloni lo incontra a Pratica di Mare: ora il trasferimento a Rebibbia - forti è apparso, a chi lo ha visto, visibilmente commosso anche durante l'incontro con la presidente del consiglio giorgia Meloni che ha ringraziato. «È un giorno di gioia e di soddisfazione per ...

Chico Forti, la Premier Meloni lascia Pratica di Mare - Chico forti, la Premier Meloni lascia Pratica di Mare - (LaPresse) La presidente del Consiglio, giorgia Meloni, lascia l'aeroporto di Pratica di Mare a Roma dove questa mattina è atterrato il Falcon dell'Aeronautica con a bordo Chico forti. Il 65enne ...