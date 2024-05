Gianni Forti - zio di Chico | Oggi è un giorno di festa Possiamo dire di non aver fatto tutto invano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) “è rientrato dopo un quarto di secolo e quindi per noi questo è undi gioia, di soddisfazione, per la famiglia, per gli amici storici, per tutti quelli che si sono attivati perché questo obiettivo fosse raggiunto.di non, anche se tante volte abbiamo perso le speranze e sembrava che questo obiettivo non si potesse mai raggiungere. L’accordo era difficile, gli Stati Uniti raramente concedono queste cose, e quindi grazie a questo intervento del governo siamo riusciti a ottenere quello che per tanti anni abbiamo inseguito ma che non siamo mai riusciti a raggiungere malgrado la buona volontà di tutti.è undiper ...