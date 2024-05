Genova - operaio morì cadendo dal ponteggi - datore di lavoro condannato a sei mesi con rito abbreviato

(Di sabato 18 maggio 2024) È statoa seidi carcere, cone sospensione condizionale della pena, ildidi Davide D’Aprile, l’di 54 anni morto nel 2021 dopo essere caduto da uno mentre lavorava. L’infortunio mortale era avvenuto il 15 settembre 2021 in via Cecchi ne

TFR paga to dal l’INPS per datori di lavoro in difficoltà : ti basta no solo questi documenti . Ecco tutto quello che devi sapere in merito. Se sei un dipendente e il tuo Datore di lavoro è in difficoltà , il TRF te lo paga l’INPS . TFR paga to dal l’INPS ...

Il presiente Rocco Vitale: "In Italia mancano formatori professionisti della sicurezza sul lavoro" Esistono due tipi di formazione per prevenire gli Infortuni sul lavoro: una formale e una sostanziale. La formale però 'fa' poca sicurezza perché per ...

Giovani imprenditori under 35: ecco 3 misure per mettersi in proprio - Giovani imprenditori under 35: ecco 3 misure per mettersi in proprio - 3 misure per i giovani imprenditori under 35 Con il Decreto del 30 aprile 2024, il Governo ha rilanciato gli sgravi contributivi ai datori di lavoro per incoraggiare l’assunzione di dipendenti e anche ...

Trovare lavoro più facilmente come badante Ecco una via diversa che favorisce la badante e l’anziano - Trovare lavoro più facilmente come badante Ecco una via diversa che favorisce la badante e l’anziano - Spesso, un datore di lavoro, sia esso la famiglia interessata o l’anziano che necessita assistenza, assume direttamente la badante, sfruttando consigli di amici e conoscenti. La badante viene ...

Mancata fornitura di DPI all’ARNAS G. Brotzu di Cagliari: un appello anonimo per la sicurezza sul lavoro - Mancata fornitura di DPI all’ARNAS G. Brotzu di Cagliari: un appello anonimo per la sicurezza sul lavoro - 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire DPI al proprio personale. La violazione di questo obbligo comporta, oltre alle responsabilità conseguenti a eventuali ...