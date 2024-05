Galli - chiesto il carcere per la virostar | cosa ha fatto e la richiesta del pm

(Di sabato 18 maggio 2024) Franco Locatelli è stato coinvolto in vicende giudiziarie, in quanto ancora indagato per omicidio colposo. Matteo Bassetti ha dovuto risarcire gli eredi del premio Nobel Luc Montagnier per averlo insultato nell’agosto del 2021 durante un dibattito. Lo definì “un rincoglionito con problemi di demenza senile”. Luca Richeldi è accusato di violenza sessuale, e ha patteggiato. Ora tocca a Massimo, per cui il pm ha2 anni di. Ecco le nostre, quelli che pontificavano ogni giorno in tv, radio e giornali, tifando per il vaccino obbligatorio e la soppressione dei diritti di alcune persone. Un anno e dieci mesi è la pena chiesta, al termine della sua requisitoria, dal pm Carlo Scalas per l’infettivologo, ora in pensione, Massimo, nel processo sui concorsi truccati che lo vede ...

