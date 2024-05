Galeone | Ingiusto esonerare Allegri Vorrei vederlo al Bayern - ma credo anche il Napoli farà un pensierone

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ex tecnico Giovanni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione di Massimiliano. Ieri l’allenatore è stato esonerato dalla Juventus per comportamenti ritenuti eccessivi dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta «Esonero? Alla fine è meglio così. Perché se Max e Giuntoli non vanno d’accordo, meglio separarsi. Conosco Max da anni: se l’altra sera è sbottato in quel modo, ci sarà stato sicuramente qualcosa di grave che ha fatto scatenare la sua reazione. Senza contare che il rigore non dato a Vlahovic era impossibile da non assegnare… Una cosa è certa: la squadra in Coppa Italia ha dimostrato di essere con Max. E’ matematico: altrimenti la Juventus non vince con quello spirito contro l’Atalanta di Gasperini».soffrirà più questo esonero post trionfo in Coppa Italia o resta ...