F1 GP Imola 2024 - Sainz | Puntiamo al podi - ma Red Bull e McLaren avanti

(Di sabato 18 maggio 2024) “Quando ho visto il circuito ho pensato che fosse più adatto ae Red. Partendo in quarta e quinta posizione possiamo giocarci ilo, mae Redle vedo d”. Così Carlos, pilota della Ferrari, analziza la situazione al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Il vento non ci aiutato, quando abbiamo una spinta al posteriore da parte del vento la macchina fa fatica. Ma siamo stati distanti solo due decimi, anche se non sono così facili da recuperare. Le curve veloci sono diventate per questo motivo le peggiori. SportFace.

F1 | GP Emilia Romagna 2024, la cronaca delle qualifiche - F1 | GP Emilia Romagna 2024, la cronaca delle qualifiche - Pole position per Max Verstappen, la settima di fila dall'inizio dell'anno e l'ottava consecutiva. Seguono mclaren e Ferrari ...

Sainz dopo le qualifiche a Imola: "In gara possiamo giocarci il podio" - Sainz dopo le qualifiche a Imola: "In gara possiamo giocarci il podio" - "Non mi aspettavo di più, Imola è circuito per mclaren e Red bull" "Non mi aspettavo molto di più, pensavo che fosse un circuito per mclaren e Red bull. Il vento non ci ha aiutato in tante curve. Sono ...

Qualifiche Gp Imola, super pole di Verstappen: è la settima consecutiva. Leclerc solo quarto dietro a Piastri e Norris - Qualifiche Gp Imola, super pole di Verstappen: è la settima consecutiva. Leclerc solo quarto dietro a Piastri e Norris - Max Verstappen, su Red bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l'olandese ha preceduto le mclaren di Oscar Piastri e Lando ...