F1 GP Emilia Romagna - Hamilton | Domani sarà una gara difficile

(Di sabato 18 maggio 2024) Lewisha ottenuto l’ottava posizione nelle qualifiche del Gran Premio dell’e il sette volte campione del mondo commenta così la prestazione odierna: “Ieri abbiamo disputato due belle sessioni di prove libere, la macchina sembrava andare bene. Oggi invece è svanito tutto. Diciamo che oggi ho battagliato più con la mia macchina rispetto agli avversari.una. Penso che in termini di ritmo non siamo distanti dai migliori. Se riuscissi a superare Tsunoda al via sarebbe fantastico, e poi se George e io potessimo mantenere quelle posizioni o addirittura progredire sarebbe ancor più fantastico. Dobbiamo solo vedere come andrà la vettura”. SportFace.

“L’inizio del weekend è positivo, ma siamo consapevoli che servirà pazienza. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra in vista di sabato“. Queste le dichiarazioni di Lewis Hamilton al termine del venerdì di prove libere a Imola, dove si disputa il ...

F1, Lewis Hamilton: “Un passo indietro rispetto a ieri. In gara confido in un buon ritmo…” - F1, Lewis hamilton: “Un passo indietro rispetto a ieri. In gara confido in un buon ritmo…” - Lewis hamilton non ha troppa voglia di sorridere dopo aver centrato l'ottavo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e ...

Max Verstappen, a Imola, raggiunge l’ottava Pole di fila nel GP Emilia Romagna affiancandosi a Magic dopo un venerdì difficile - Max Verstappen, a Imola, raggiunge l’ottava Pole di fila nel GP Emilia romagna affiancandosi a Magic dopo un venerdì difficile - Max Verstappen, a Imola, raggiunge l'ottava Pole di fila nel GP Emilia romagna affiancandosi a Magic dopo un venerdì difficile ...

Diretta F1, qualifiche Gp Imola: Leclerc vola nel Q2, sorpresa Tsunoda secondo - Diretta F1, qualifiche Gp Imola: Leclerc vola nel Q2, sorpresa Tsunoda secondo - Gp Imola, diretta qualifiche di Formual 1. Dopo i turni di libere, sulla pista che ospita il Gp dell'Emilia-romagna la Ferrari ha tenuto un buon ritmo.