F1 - George Russell | Sesto posto risultato massimo possibile oggi Dobbiamo imitare la McLaren

(Di sabato 18 maggio 2024)può essere tutto sommato soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola il pilota inglese ha estratto ilda una W15 ben poco performante, distanziando di quasi 3 decimi il suo compagno di team, un aspetto non di poco conto. La pole position, l’ottava consecutiva (settima in questa annata), va al solito Max Verstappen in 1:14.746 con 74 millesimi su Oscar Piastri e 91 proprio su Lando Norris. Quarto Charles Leclerc a 224 millesimi, davanti a Carlos Sainz quinto a 487. Sesta posizione proprio pera 488, settimo Yuki Tsunoda a 719, ottavo Lewis Hamilton a 758, nono Daniel Ricciardo a 928, mentre completa la top10 Nico Hulkenberg a 1.234. Al ...