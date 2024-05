F1 - Carlos Sainz | Non mi aspettavo di pi - il vento a favore non ci ha aiutato

(Di sabato 18 maggio 2024) Un sabato poco brillante per le Ferrari in qualifica: dopo le grandi premesse delle prove libere, la Rossa non è riuscita ad andare oltre a Imola alla quarta posizione di Charles Leclerc e alla quinta piazza di. Sicuramente una prova non all’altezza di quelle che erano le aspettative costruite dal venerdì e dalle speranze che provenivano dagli aggiornamenti della vettura. Queste le dichiarazioni diai microfoni di Sky Sport F1, dichiarandosi comunque non sorpreso dalla terza fila: “Non miqualcosa di più, quando ho visto il circuito con curve ad alta velocità e media velocità pensavo subito che fosse un circuito pro McLaren e Red Bull. Sapevo che la nostra forza era su altri aspetti e ilche c’era non ci hain varie curve”. “Sono state ...

