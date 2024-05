Eye - Molinari | Forlì scelta simbolica ad un anno dall’alluvione

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – “L’European Youth Event è un brand del Parlamento Europeo che di solito si svolge a Strasburgo, ma che in vista delle elezioni europee si è spostato anche negli Stati membri: in Germania, Lituania, Slovenia e ora in Italia, per discutere di Unione Europea, visto che l’8 e il 9 giugno siamo tutti chiamati