Endless Love anche alla domenica anticipazioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Emir e Kemalsi prepara ad una vera e propria maratona. La dizi turca sarà in onda, dal 20 maggio 2024, prima di Verissimo. L’appuntamento festivo si aggiungemessa in onda in daytime dal lunedì al venerdì e nella seconda serata del venerdì su Canale 5.è visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da19 a sabato 25 maggio 2024 Tarik e Kemal vengono alle mani Mentre continuano le ricerche di Ozan, Kemal incontra Zehir che gli fornisce alcune informazioni utili a rintracciare Karen. Con loro c’èSalih, che rivela a Kemal di aver assistito, ...