Curva Fiesole - tifosi a casa con i seggiolini Cimeli di un calcio che non c' è più

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 - Fino ai primi anni del nuovo millennio, era abitudine invadere il terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi al termine di ogni ultima partitalinga della stagione.appollaiati sulle barriere della, pronti a balzare in campo al fischio finale. Primo obiettivo arrivare in fretta nei pressi dei calciatori per provare a portare amaglie, pantaloncini e canottiere. La scena era sempre la stessa, con i giocatori di turno che sfilavano via veloci in mutande verso il tunnel degli spogliatoi.per pochi. La maggioranza invadeva il manto erboso per godersi gli istanti finali dell'annata calcistica in mezzo al campo. Alcuni assaltavano le reti delle porte. Un pezzetto per uno da custodire gelosamente. Quelle stesse reti gonfiate da ...