Chi è Raiz - l’attore di Mare Fuori

(Di sabato 18 maggio 2024) Chi èche investe i panni di Don Salvatore Ricci? Con un curriculum artistico di grande spessore, tra musica, cinema e teatro, scopriamo tutto sulla carriera e sulla vita professionale dell’artista napoletano. Il grande pubblico ha conosciutograzie alla fiction, in cui veste i panni di Don Salvatore Ricci, ma prima di approdare sul piccolo schermo, l’artista napoletano aveva già messo a segno numerosi successi. Nato a Napoli il 22 aprile 1967,(all’anagrafe Gennaro Della Volpe) si è avvicinato giovanissimo al mondo della musica: il suo nome d’arte, d’origine araba, fa riferimento ai capi della tonnara siciliana. Nel 1991 viene scelto come voce della band Almamegretta, con cui pubblica due anni dopo ...

Grave lutto per Gennaro Della Volpe, meglio noto come Raiz . Il cantautore napoletano, leader degli Almamegretta, piange la scomparsa della […] Continua a leggere Morta la moglie di Raiz , l’ultima dedica dell’attore di “Mare Fuori” alla sua Daniela ...

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti di sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 - ...2024 Sabato 18 maggio 2024 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l'... a cominciare dal cantautore e attore napoletano Raiz , in un ...

A "Verissimo" Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le loro gemelline - ... per un'intensa intervista, il cantautore e attore napoletano ... per un'intensa intervista, il cantautore e attore napoletano Raiz, ...i giudici di 'Io Canto Family' e fuori ora con la nuova hit per l'...