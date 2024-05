Chi è Marisol - la ballerina cubana finalista di Amici

(Di sabato 18 maggio 2024)Castellanos Aguillera, giovanissima, è uno dei talenti in mostra nella 23ª edizione di “di Maria De Filippi” Residente a Biella,ha affrontato alcune sfide legate alla salute durante gli anni delle elementari, ma ha ripreso la sua formazione presso la scuola di danza Dance4 di Biella, consolidando il suo talento. La sua dedizione l’ha portata a vincere il titolo mondiale ai Poleart Italy sotto la guida dell’insegnante Emily Angelillo. Il suo era un volto già noto a molti telespettatori ancora prima della sua partecipazione al talent show di Canale 5 e il motivo è la sua partecipazione nel 2020 a Italia’s got talent.fidanzata con Petitha intrapreso una storia d’amore con Salvatore Moccia, ovvero il ...

