Chef Rubio aggredito sotto casa | si sospetta lo squadrismo sionista

(Di sabato 18 maggio 2024) Gabriele Rubini, meglio noto come, è statomercoledì scorsoda una possibile matrice. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La Digos indaga sull’aggressione subita da Chef Rubio , al secolo Gabriele Rubini. Il celebre Chef , volto noto della tv, ha presentato la denuncia alla Digos della questura di Roma per il pestaggio subito mercoledì sera a Frascati: gli investigatori ...

La notizia dell'aggressione subita da Chef Rubio , al secolo Gabriele Rubini, ha fatto in poco tempo il giro del web. Il celebre Chef , volto noto della tv, ha presentato la denuncia alla Digos della questura di Roma per il pestaggio subito mercoledì ...

Frascati | FI, Lega, UdC e movimenti di centrodestra condannano aggressione a Gabriele Rubini in arte Chef Rubio - Frascati | FI, Lega, UdC e movimenti di centrodestra condannano aggressione a Gabriele Rubini in arte chef rubio - FRASCATI (politica) - Forza Italia , Lega , Noi Moderati Frascati, UdC, Io Amo Frascati perplessi dal silenzio della maggioranza alla guida di Palazzo Marconi ilmamilio.it - nota stampa “C ...

Il famoso chef massacrato, irriconoscibile | Volto tumefatto ma nessuna denuncia - Il famoso chef massacrato, irriconoscibile | Volto tumefatto ma nessuna denuncia - Quell’immagine ha scioccato tutti, il famoso chef è stato massacrato, si presenta con il volto tumefatto, è totalmente irriconoscibile. Per il momento non c’è nessuna denuncia, se non il post ...

Frascati, aggressione Chef Rubio, il centrodestra tuscolano: “Doveroso difendere chi esprime le proprie idee” - Frascati, aggressione chef rubio, il centrodestra tuscolano: “Doveroso difendere chi esprime le proprie idee” - Il centrodestra di Frascati rappresentato dai partiti Forza Italia Frascati, Lega Frascati, Noi Moderati Frascati, UdC Frascati, Io Amo Frascati ha commentato la violenta aggressione avvenuta ...