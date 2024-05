Che significato può assumere l’approvazione Onu sul riconoscimento della Palestina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 18 maggio 2024) Lo scorso venerdì, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, ha approvato con 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni (tra cui l’Italia) il testo che riconosce lacome qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, raccomandando al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. Gran partecomunità internazionale ha accolto con entusiasmorisoluzione, considerandola un primo passo verso ildello Stato palestinese. Eppure, il periodo storico in cui arriva questa risoluzione impone un’importante e cauta riflessione. Mentre i media internazionali, infatti, commentavano positivamente la decisione a larghissima maggioranza presa dall’Assemblea, il sostegno alla causa palestinese e le accuse nei ...