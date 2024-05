Caso Toti - annamo bene | errore di trascrizione nei verbali?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 18 maggio 2024) “Leciti” o “illeciti”? S’è sbagliato a spiegare Roberto Spinelli o i pm che indagano su Giovannihanno preso fischi per fiaschi? L’inchiesta sulla presunta tangentopoli ligure, che tutto appare tranne che un viavai di mazzette, era entrata in una fase di stanca. Le 9mila pagine del fascicolo del pm e le 600 del dispositivo che ha portato il governatore ligure ai domiciliari non stavano più regalando grandi spunti ai giornali. E così, tra una colazione a Montecarlo spacciata per grande corruttela e spiagge da privatizzare che private non lo sono mai diventate, a ravvivare la cronaca giudiziaria ci pensano idegli interrogatori. Tutto ruota attorno alle deposizioni del figlio di Aldo Spinelli, l’uomo forte del porto di Genova accusato di aver finanziato (con bonifici tracciati) la fondazione diper non ricevere in ...