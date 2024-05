Caso Forti - lo zio | Un giorno speciale dopo una guerra che oserei definire punica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) "Ununachedire è stata. Non abbiamo mai fatto un passo indietro in 24 anni. Ci siamo quasi immolati. Oggi questi sacrifici hanno avuto una fine. Abbiamo riportato in Italia Chico. Anche quando sembrava impossibile, la forza di volontà di Chico e la sua resistenza ci ha spronato ad andare fino in fondo". Lo ha detto Gianni, zio di Chico, incontrando i giornalisti in relazione al rientro in Italia dell'imprenditore 65enne trentino24 anni di carcere in Florida.è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, delitto per cui il 65enne si è sempre dichiarato innocente.