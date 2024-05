Carozzi | pressioni per favorire Spinelli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 15.05 Giorgio, ex giornalista componnente del comitato di gestione del porto in rappresentanza del Comune di Genova, avrebbe confermato di aver subitoper cambiare idea e votare per la proroga della concessione del Terminal Rinfuse al gruppoè stato sentito come teste nell' inchiesta sul presunto sistema di corruzione in Liguria, che vede indagato anche il governatore Toti. Dalla prossima settimana cominceranno gli accertamenti tecnici irripetibili su telefoni e pc degli indagati.